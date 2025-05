Calciano: l’eredità spirituale di San Guglielmo da Vercelli e San Giovanni da Matera. Ecco l’evento

L’associazione ODV Santa Maria della Rocca, in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Battista di Calciano (MT) e con il patrocinio del Parco Gallipoli Cognato e del Comune di Calciano, promuove per domenica 25 maggio 2025 un’iniziativa culturale e spirituale dedicata alla figura di San Guglielmo da Vercelli, monaco itinerante e fondatore del primo insediamento verginiano in Basilicata.

L’evento si svolgerà presso la suggestiva Cappella Cognato, luogo simbolico della spiritualità medievale lucana, ed è pensato come un cammino di comunità, tra natura, riflessione religiosa e approfondimento storico.

Il programma, ricco e articolato, si aprirà alle ore 9:00 con una camminata guidata lungo il Cammino di San Guglielmo da Vercelli e Cappella Cognato, sul tracciato n. 703 del Parco.

Alle ore 11:00 si terrà la cerimonia di inaugurazione della Cappella Cognato e la celebrazione della Santa Messa, presieduta da don Giuseppe Abbate, parroco di Calciano, e concelebrata da don Giuseppe Filardi.

Seguirà, alle 11:30, un convivio storico-culturale su “San Guglielmo da Vercelli e San Giovanni da Matera: storia ed eredità spirituale nel territorio del Parco”, con interventi istituzionali del Presidente del Parco dott. Vincenzo Grippo e dal Consigliere Mario Atlante; dal Sindaco di Calciano dott. Giuseppe Arturo De Filippo, e una presentazione a cura dell’avv. Maria Bamundo, vice presidente Associazione SMDR.

A partire dalle 11:45, si entrerà nel vivo della sessione culturale-storica con la relazione della prof.ssa Carmela Biscaglia, della Deputazione di Storia Patria per la Lucania -Istituto per gli studi storici dall’antichità all’età contemporanea , che illustrerà la presenza verginiana in Basilicata e il ruolo del monastero di Santa Maria di Serra Cognato.

Chiuderà l’incontro una riflessione a cura di don Giuseppe Filardi, a partire da un raro documento in latino di San Guglielmo da Vercelli, con un’analisi sull’eredità spirituale lasciata dal Santo nel suo cammino terreno.

L’evento si concluderà alle 12:45 con un aperitivo offerto dall’associazione Santa Maria della Rocca.