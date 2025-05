Bernalda: tutto pronto per la 2° Edizione del Torneo di Padel Solidale. Ecco come iscriversi

Torna in campo con un’iniziativa sportiva e solidale il Padel Time Bernalda domenica 1 Giugno 2025.

L’associazione, affiliata al Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, dopo il successo della prima edizione, ripropone una kermesse che ha riscosso grande successo di partecipazione già al suo esordio.

E’ tutto pronto per la 2° Edizione del Torneo di Padel Solidale, tra sport, inclusione e solidarietà.

L’iniziativa del gruppo sportivo, i cui campi si trovano alle pendici di Bernalda sulla statale 407, al chilometro 92 per la precisione, è pronta a regalare una giornata di svago e divertimento e raccogliere fondi per l’Associazione “Bikers per la vita”, con l’intento di finanziare progetti dedicati ai bambini autistici.

Una grande occasione per fare del bene, giocando a Padel.

Il torneo si disputerà in coppa, formula misto, e si aprirà con una fase a girone, prima di dividere le coppie nei tabelloni Silver e Gold, pensati per livellare le qualità e le capacità degli atleti in gara e far divertire tutti.

La quota di iscrizione, che rappresenterà il ricavato che verrà interamente devoluto all’Associazione “Bikers per la vita”, sarà di 20 euro a persona.

Nella giornata dedicata alla 2° Edizione del Torneo di Padel Solidale ci sarà spazio per tutti, con una parte della struttura dedicata ai più piccoli, con area giochi riservata, ma anche un angolo food e drink, dove potersi fermare per un aperitivo o per una pausa pranzo nel corso della manifestazione, completando la giornata in compagnia di amici vecchi e nuovi, conosciuti durante la competizione.

Gli organizzatori invitano:

“Non resta che iscriversi, contattando gli organizzatori della manifestazione ai numeri presenti sulla locandina, l’appuntamento è per domenica primo giugno dalle ore 9:00 del mattino“.

Ecco la locandina dell’iniziativa.