Bernalda, ancora in corso le operazioni di ricerca di Giuseppe: infondata questa notizia circolante sui social

In corso le operazione di ricerca del sig. Partipilo Giuseppe.
Le operazioni vedono impegnati i volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, che stanno operando senza sosta sul territorio.
Inoltre l’amministrazione comunale di Bernalda precisa:
“In riferimento alla notizia che sta circolando in queste ore sui social riguardante il presunto ritrovamento senza vita del sig. Partipilo Giuseppe, si comunica ufficialmente che tale informazione è TOTALMENTE INFONDATA.
Confidiamo nella collaborazione di tutti.
Grazie”.