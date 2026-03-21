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Bernalda, ancora in corso le operazioni di ricerca di Giuseppe: infondata questa notizia circolante sui social

21 Marzo 2026

In corso le operazione di ricerca del sig. Partipilo Giuseppe.

Le operazioni vedono impegnati i volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, che stanno operando senza sosta sul territorio.

Inoltre l’amministrazione comunale di Bernalda precisa:

“In riferimento alla notizia che sta circolando in queste ore sui social riguardante il presunto ritrovamento senza vita del sig. Partipilo Giuseppe, si comunica ufficialmente che tale informazione è TOTALMENTE INFONDATA.

Confidiamo nella collaborazione di tutti.

Grazie”.