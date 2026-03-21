Basilicata: “la perdita del potere d’acquisto colpisce duramente i pensionati lucani”! La denuncia

“La difesa delle pensioni e la tutela del potere d’acquisto rappresentano una priorità non più rinviabile, soprattutto in una realtà fragile come quella della Basilicata”.

È quanto dichiara il segretario regionale della Uil Pensionati Basilicata, Carmine Vaccaro in vista del secondo congresso regionale che si terrà a Rifreddo di Pignola il 17 e 18 Aprile.

“Radici nel domani” il titolo scelto che sintetizza il messaggio che si punta a dare: l’esperienza accumulata nel lavoro e nella vita rappresenta una risorsa fondamentale per costruire il futuro delle comunità.

Il congresso punta a ribadire che i pensionati non sono spettatori del cambiamento sociale ma protagonisti attivi della società oltre che portatori di valori, memoria e responsabilità.

Un congresso per affermare che la Basilicata non è una regione che invecchia ma che può guidare una nuova politica della longevità.

E ancora: il sindacato non è solo difesa ma co-progettazione dello sviluppo e che dalla coesione intergenrazionale può nascere un nuovo modello sociale.

Tra i vari macro temi al centro delle riflessioni ci sarà la difesa delle pensioni e il potere d’acquisto: garantire pensioni adeguate significa tutelare la libertà e l’autonomia delle persone mentre difendere il potere d’acquisto equivale a garantire dignità, autonomia e sicurezza economica alle persone anziane.

Commenta Vaccaro:

“In Basilicata il quadro socio-economico è particolarmente critico: assistiamo a un progressivo spopolamento, a un invecchiamento della popolazione tra i più accentuati d’Italia e a una diffusa debolezza del tessuto produttivo.

In questo contesto, le pensioni non sono solo un diritto individuale, ma costituiscono un vero e proprio pilastro di sostegno per intere famiglie e per l’economia locale.

La perdita del potere d’acquisto causata dall’aumento dei prezzi, in particolare per beni essenziali come energia, alimentari e servizi sanitari, colpisce duramente i pensionati lucani, già penalizzati da assegni mediamente più bassi rispetto alla media nazionale.

È quindi indispensabile intervenire con misure concrete: rivalutazione piena delle pensioni, rafforzamento del sistema sanitario territoriale e politiche di welfare mirate agli anziani.

La Uil Pensionati Basilicata continuerà a battersi affinché il Governo e le istituzioni regionali mettano al centro dell’agenda politica la dignità delle persone anziane, garantendo loro condizioni di vita adeguate e un reale accesso ai servizi.

Questo sarà uno dei punti centrali del congresso che ci apprestiamo a celebrare.

Difendere le pensioni significa difendere la coesione sociale e il futuro delle nostre comunità.

Non possiamo permettere che chi ha lavorato una vita venga lasciato indietro”.