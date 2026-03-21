Grave incidente sulla Matera-Altamura! Queste le foto dell’intervento dei Vigili del fuoco

Questa mattina, intorno alle ore 08:45, la squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera è intervenuta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 99, all’altezza del km 13 + 900.

Il sinistro ha coinvolto due autovetture: una Fiat Panda ed una Smart.

A bordo della Fiat Panda viaggiavano due donne, entrambe di sessantenni e residenti a Gravina in Puglia (BA).

La Smart era invece condotta da una giovane di 23 anni, originaria di Acquaviva delle Fonti (BA).

Tutte e tre le persone coinvolte sono state immediatamente affidate alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area, sono intervenuti la Polizia Stradale, la Polizia Locale e il personale dell’ANAS.

Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva bonifica della carreggiata, il tratto di strada interessato è rimasto temporaneamente chiuso al traffico.

La situazione è attualmente sotto controllo e si sta lavorando per il ripristino regolare della circolazione.

Ecco le foto dell’intervento.