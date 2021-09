Basilicata, rientro a scuola: rimandati a casa alcuni docenti privi di Green Pass! Cosa ne pensate?

72.433 studenti studenti tornano tra i banchi di scuola considerando l’intero territorio lucano.

Nel capoluogo regionale, l’afflusso agli ingressi è avvenuto per scaglioni ed in sicurezza ma ai professori, personale e genitori, per poter accedere agli edifici, è stata richiesta l’esibizione del Green pass.

A questo proposito rende noto la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Claudia Datena che oggi, in Basilicata, alcuni docenti sono stati rimandati a casa perché senza green pass.

Al momento per i professori sprovvisti del certificato verde, per entrare in aula, non sono stati presi “provvedimenti”.a

