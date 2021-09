Riconoscimento per Telesca e Russo, atleti lucani protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo! Bardi: “orgoglio ed esempio per tutti noi”.

Così salutava il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, gli atleti lucani Telesca e Russo alla vigilia della loro partecipazione alle Paralimpiadi di Tokyo:

“È motivo di orgoglio avere due atleti lucani alle Paralimpiadi di Tokyo.

Auguro loro i migliori risultati, ma già esserci è un grande successo che premia il loro sacrificio e la forza di volontà.

Voglio salutare personalmente i nostri atleti lucani, Donato Telesca e Nicky Russo, che portano la Basilicata all’attenzione del mondo e costituiscono un esempio, non solo per aver preso parte ai Giochi Paralimpici, ma anche perché costituiscono uno stimolo positivo per tanti altri ragazzi e ragazze disabili che ancora non hanno conosciuto lo sport”.

Lo stesso Governatore oggi fa sapere:

“Con grande emozione ho consegnato un riconoscimento a Nicky Russo e Donato Telesca, i due atleti che hanno rappresentato la nostra terra ai Giochi parlamipici di Tokyo.

Siete l’orgoglio lucano e un esempio per tutti noi. Grazie”.

