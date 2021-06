Basilicata, brutto incidente: auto ribaltata, persona in ospedale

I Vigili del fuoco, in data odierna, alle ore 19.10 circa, sono intervenuti per incidente stradale nei pressi dell’uscita di Vaglio Scalo, al Km 1+500, direzione Metaponto.

Giunti sul posto, hanno trovato una autovettura Peugeot 206 ribaltata su di un fianco, il conducente già fuori dall’abitacolo è stato subito affidato alle cure del 118 e successivamente trasportato in ospedale per ulteriori controlli sanitari.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi e sono intervenuti con un’autopompa ed un fuoristrada, per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Polizia Stradale, Carabinieri Forestali e Anas.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)