Matera: continuano le iniziative per la Bruna! Dopo le gigantografie, ecco l’ultimo omaggio a questa sentitissima Festa

Nei giardini del Museo Nazionale “Domenico Ridola” di Matera (via D. Ridola nr. 24), il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna presenterà alla stampa e alle autorità la “Mostra sulle famiglie degli autori dei carri della Bruna”.

Di seguito un comunicato con i dettagli:

“L’Associazione Maria SS.ma della Bruna, nell’intento di valorizzare ancor più la ricorrenza del 2 luglio, fin dall’anno scorso ha avviato progetti volti da una parte a supplire l’assenza dei riti tradizionali a causa della pandemia, dall’altra a stimolare la conoscenza dei vari aspetti della festa della Bruna sotto il profilo culturale.

Per l’edizione 2021, accanto alle gigantografie in Poster Art posizionate in vari luoghi della città, sia centrali che periferici, assume particolare rilievo anche la mostra sulle famiglie degli autori dei carri allestita nelle sale a piano terra del prestigioso Museo Nazionale D. Ridola di Matera.

La mostra verrà inaugurata domenica 4 luglio prossimo, alle ore 20,00, nei giardini del predetto Museo, e sarà visitabile sino a lunedì 20 settembre 2021″.

