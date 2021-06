Basilicata: Luigi eletto vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO! Auguri

L’Assemblea generale dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO ha deliberato in data odierna l’elezione dell’attuale coordinatore del comitato lucano, Luigi Zotta, alla carica di Vicepresidente nazionale per il triennio 21/23.

Zotta, classe 1986, è membro dell’Associazione sin dalla sua costituzione nel 2015 ed ha ricoperto i ruoli di referente regionale per la cultura ed i rapporti con il MiBACT, di vice-rappresentante e dal 2018 di rappresentante regionale per due mandati consecutivi.

Ha ricoperto inoltre la carica di Coordinatore per il Meridione nel 2019.

Ha dichiarato Zotta:

“Un grande onore oltre che una grande sorpresa ed emozione, l’essermi ritrovato a pochi giorni dalle elezioni come unico candidato ad un ruolo così importante quanto ambito, sostenuto e motivato da tanti amici che condividono assieme a me le finalità di AIGU, una delle più grandi associazioni giovanili del network UNESCO in Europa oltre che del panorama culturale in Italia.

Ai tanti soci ed in particolar modo a quelli lucani passati e presenti il mio più sincero GRAZIE per i bellissimi anni trascorsi assieme con le tante iniziative messe in campo sui territori.

Lascio il livello regionale proseguendo a camminare insieme su un binario differente ma parallelo.

Ci aspettano grandi sfide, la pandemia ha messo a dura prova il mondo dell’associazionismo e della cultura, ora è tempo di raccoglierle e provare a dare un ulteriore contributo”.

L’assemblea dei soci ha inoltre approvato il rendiconto finanziario del 2020 con l’unanimità dei voti.a

