Coronavirus Italia, 838 i nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 838 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 753 di ieri.

224.493 tamponi, 33 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività rimane stabile allo 0,4%.

I decessi sono 40 (ieri 56), ma 20 si riferiscono a recuperi risalenti alle scorse settimane segnalati dalla Regione Campania.

Il totale delle vittime sale a 127.458.

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -22) con 9 ingressi del giorno, e scendono a 298, mentre i ricoveri ordinari sono 128 in meno (come ieri), 1.771 in tutto.

I contagi totali salgono a 4.257.289.

I guariti sono 3.301 (ieri 2.769), per un totale di 4.072.099.

In calogli attualmente positivi, 2.503 in meno (ieri -2.074): i malati ancora attivi sono ora 57.732.

Di questi, sono in isolamento domiciliare 55.663 pazienti.a

