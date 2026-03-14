Basilicata, altri 3 incidenti!

I Vigili del Fuoco in data odierna sono intervenuti con diverse squadre su tre incidenti stradali distinti sul territorio Lucano.
Alle ore 11.30 circa il personale del distaccamento di Palazzo San Gervasio e Melfi è intervenuto sulla S.P.18, nel comune di Lavello, per un incidente stradale: due i feriti trasportati in ospedale di cui, uno dei due, in eliambulanza.
Sul posto i sanitari del 118 e Carabinieri.
Alle ore 13.15 circa al km 2+300 sulla S.S. 407, direzione Metaponto, la squadra del Comando VF di Potenza è intervenuta per un’auto ribaltata sulla carreggiata; l’occupante del veicolo, illeso, è stato trasportato in Ospedale.
Sul posto i sanitari del 118, Carabinieri e ANAS.
Alle ore 14.30 circa la squadra del distaccamento di Palazzo San Gervasio è intervenuta sulla S.P. 33 Peuceta per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture con 7 occupanti in totale.
Sul posto svariate ambulanze per il trasporto degli occupanti in ospedale e i Carabinieri.