Arriva la Nuova Peugeot 308: porte aperte da Motor France a Matera

23 Gennaio 2026

Il futuro della guida ha un nuovo volto, ed è più graffiante che mai.

Sabato 24 e domenica 25 gennaio, Motor France ti invita a un weekend speciale dedicato a chi non vuole scendere a compromessi tra stile, tecnologia e sostenibilità: il debutto della Nuova Peugeot 308.

La Nuova Peugeot 308 non passa inosservata.

Con il suo design audace, il nuovo stemma del Leone sulla calandra e la firma luminosa a LED “a denti di sciabola”, rappresenta la sintesi perfetta di eleganza e dinamismo.

All’interno, il leggendario Peugeot i-Cockpit® è stato ulteriormente evoluto per offrirti un’esperienza di guida immersiva, intuitiva e totalmente connessa.

Sappiamo che scegliere l’auto dei propri sogni significa anche cercare serenità e convenienza.

Per questo, in occasione del lancio, Motor France propone l’esclusiva Peugeot Formula 8:

  • Canone mensile: Tua da soli 188€ al mese.
  • Tasso agevolato: Un incredibile TAN 0,8%.
  • Massima Protezione: Fino a 8 anni di Garanzia Peugeot Care inclusi.

È l’occasione perfetta per passare all’elettrico o all’ibrido con la certezza di un supporto costante nel tempo.

Il team di Motor France, “Società di Capitale Umano”, è pronto ad accoglierti per farti toccare con mano la qualità Peugeot e guidarti nella scelta della configurazione più adatta alle tue esigenze.

QUANDO: 24 – 25 Gennaio DOVE; Presso i nostri showroom di Potenza e Matera.

Non lasciarti raccontare il futuro: vieni a guidarlo.

La Nuova Peugeot 308 ti aspetta per un test drive che cambierà il tuo modo di vedere la strada.

Contattaci su:

  • Whatsapp al 375 6285810, per saperne di più.