Arriva la Nuova Peugeot 308: porte aperte da Motor France a Matera

Il futuro della guida ha un nuovo volto, ed è più graffiante che mai.
Sabato 24 e domenica 25 gennaio, Motor France ti invita a un weekend speciale dedicato a chi non vuole scendere a compromessi tra stile, tecnologia e sostenibilità: il debutto della Nuova Peugeot 308.
La Nuova Peugeot 308 non passa inosservata.
Con il suo design audace, il nuovo stemma del Leone sulla calandra e la firma luminosa a LED “a denti di sciabola”, rappresenta la sintesi perfetta di eleganza e dinamismo.
All’interno, il leggendario Peugeot i-Cockpit® è stato ulteriormente evoluto per offrirti un’esperienza di guida immersiva, intuitiva e totalmente connessa.
Sappiamo che scegliere l’auto dei propri sogni significa anche cercare serenità e convenienza.
Per questo, in occasione del lancio, Motor France propone l’esclusiva Peugeot Formula 8:
- Canone mensile: Tua da soli 188€ al mese.
- Tasso agevolato: Un incredibile TAN 0,8%.
- Massima Protezione: Fino a 8 anni di Garanzia Peugeot Care inclusi.
È l’occasione perfetta per passare all’elettrico o all’ibrido con la certezza di un supporto costante nel tempo.
Il team di Motor France, “Società di Capitale Umano”, è pronto ad accoglierti per farti toccare con mano la qualità Peugeot e guidarti nella scelta della configurazione più adatta alle tue esigenze.
QUANDO: 24 – 25 Gennaio DOVE; Presso i nostri showroom di Potenza e Matera.
Non lasciarti raccontare il futuro: vieni a guidarlo.
La Nuova Peugeot 308 ti aspetta per un test drive che cambierà il tuo modo di vedere la strada.
Contattaci su:
- Whatsapp al 375 6285810, per saperne di più.