Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma a Sanremo 2026. Vi è piaciuta?

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella delle cover, tornano sul palco i 30 Big, per reinterpretare alcuni brani del passato in duetto con altri artisti.

I cantanti allentano la tensione esibendosi con brani della musica italiana e internazionale, a cui sono particolarmente legati.

La nostra Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma si è esibita con “Quello che le donne non dicono”.

Così la cantante lucana ha anticipato l’esibizione:

“Stasera porto sul palco qualcosa di importante per me.

In un incontro fatto di parole semplici, di stima, di ascolto vero, sono grata per il supporto che mi hai mostrato Fiorella Mannoia

Ci vediamo dopo con il maestro roberto molinelli e tutto il coro del teatro regio parma”.

A votare, nella serata delle cover e dei duetti, sarà il pubblico attraverso il Televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%).

Siete pronti per la serata finale?