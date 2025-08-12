Ancora fiamme nel Materano! Queste le zone colpite

Giornata di intenso lavoro ieri per i vigili del fuoco della regione.
Come evidenzia rainews “gli interventi più impegnativi si sono verificati nel Materano, a Bernalda e Pomarico.
In quest’ultima località, in particolare, le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni di campagna, fatte evacuare per precauzione.
Spente le fiamme anche a Craco, e a Pisticci in zona Madonna delle Grazie.
In Provincia di Potenza c’è stata apprensione per un incendio a Venosa, dove si è reso necessario l’utilizzo di un Canadair”.