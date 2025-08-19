Aliano: al via la proiezione del cortometraggio “Un’Estate a Sant’Arcangelo”, una storia di rinascita e di amicizia, del regista lucano Faretta. L’evento

Il prossimo Venerdì 22 Agosto alle ore 15:00 – nell’ambito della 15^ edizione del Festival La Luna e i Calanchi ideato e diretto da Franco Arminio – presso l’Auditorium dei Calanchi ad Aliano si terrà la proiezione del cortometraggio “Un’Estate a Sant’Arcangelo” del regista lucano Antonello Faretta che sarà presente in sala.

Il cortometraggio – ambientato nel suggestivo paese di Sant’Arcangelo, proprio di fronte ad Aliano – racconta una storia di integrazione, amicizia e comunità ed è il risultato di un intenso laboratorio sociale condotto dal regista assieme alla comunità locale e alla comunità dei rifugiati e migranti ospitati nel Borgo di Sant’Arcangelo.

Una storia di rinascita e di amicizia per celebrare la bellezza dell’integrazione, dell’inclusione e dell’accoglienza, mostrando che un futuro migliore è possibile solo se siamo disposti – come afferma lo stesso Franco Arminio nella presentazione dell’edizione 2025 del Festival – a trovare un “modo nuovo di abitare un paese, un modo che mette insieme chi c’è e chi viene, intimità e distanza”.

Un piacevole ritorno ad Aliano per il regista Faretta già tra i protagonisti nelle edizioni passate del Festival con le sue precedenti opere Montedoro e John Giorno’s Nine Poems in Basilicata.