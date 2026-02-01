Ad Oliveto Lucano questo bene pubblico torna a vivere, dopo anni di inattività. I dettagli

Un bene pubblico torna a vivere in provincia di Matera.
“Un passo concreto verso il futuro della comunità”.
Così saluta l’iniziativa il Comune di Oliveto Lucano che scrive:
“Il Comune di Oliveto Lucano comunica che si è concluso positivamente il procedimento amministrativo per la locazione dell’Albergo comunale, sito in Piazza Umberto I.
A seguito della stipula del contratto e della consegna delle chiavi, l’Albergo comunale è stato ufficialmente dato in locazione.
Dopo anni di inattività, una struttura pubblica torna pienamente fruibile, restituendo alla comunità un bene rimasto a lungo inutilizzato.
Il risultato raggiunto conferma una scelta politica e amministrativa chiara: rimettere in funzione il patrimonio pubblico e trasformare gli obiettivi in atti concreti, capaci di generare sviluppo locale ed economia reale.
Oliveto Lucano va avanti”.