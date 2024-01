A San Mauro Forte un momento di discussione sulla Shoah perchè “non passi senza aver provocato una riflessione”. L’evento

In occasione della Giornata della Memoria, San Mauro Forte organizza un momento di discussione presso il Palazzo della Cultura nella serata di sabato 27 Gennaio.

Scrive l’amministrazione comunale in proposito:

“La memoria è provvida di futuro, e il nostro avvenire passa inevitabilmente dalla capacità di confronto con il passato.

Eventi come la Shoah segnano nel profondo la Storia dell’umanità e non possiamo lasciare che passi senza aver provocato una riflessione, soprattutto in tempi come quelli che stiamo vivendo.

Vi aspettiamo”.

Ecco la locandina dell’evento.