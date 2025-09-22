A Matera si inaugura l’anno scolastico 2025/2026

Domani, martedì 23 settembre 2025, dalle ore 10.00 alle 12.00, l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera ospiterà la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Scolastico 2025/2026, un evento che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali del territorio.

La cerimonia, che darà ufficialmente il via al nuovo percorso formativo per centinaia di studenti materani, aperta dai saluti della Dirigente, Marialuisa Sabino, prevede in agenda interventi di prestigiose autorità istituzionali: Antonio Nicoletti, Sindaco di Matera; Cristina Favilli, Prefetto di Matera; Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera; e Francesco Cupparo, Assessore della Regione Basilicata per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità.

La cerimonia si concluderà con l’intervento di Francesco Greco, Dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, che illustrerà le nuove prospettive del sistema scolastico regionale in un momento particolarmente significativo per il sistema educativo, caratterizzato dalle recentissime rilevanti innovazioni.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella didattica, l’implementazione di metodologie di apprendimento personalizzato e l’adozione di tecnologie immersive stanno trasformando radicalmente l’esperienza educativa lucana, rendendo l’apprendimento più coinvolgente, inclusivo ed efficace.

La cerimonia rappresenta un momento di incontro tra scuola, istituzioni e territorio, ribadendo l’importanza della sinergia tra tutti gli attori coinvolti nel processo educativo. La presenza delle autorità locali e regionali testimonia l’attenzione e il sostegno delle istituzioni verso il mondo della scuola e la formazione delle nuove generazioni.