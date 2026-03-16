A Matera la Reliquia della Terra del Transito di San Francesco proveniente da Assisi. Il programma

A Matera le Comunità di Cristo Re e della Rettoria di San Francesco sono liete di accogliere la Reliquia della Terra del Transito di San Francesco proveniente da Assisi.
La reliquia della Terra del Transito di San Francesco è la terra del luogo in cui il Santo morì il 3 ottobre 1226, situata originariamente nella Cappella del Transito della Porziuncola (Assisi).
Simboleggia povertà e spogliazione, ricordando il passaggio di Francesco alla vita eterna nudo sulla nuda terra.
Di seguito la locandina con il Programma.