A Matera completata la pulizia delle caditoie anche in questa zona. Ecco le foto

A Matera completata la pulizia delle caditoie anche nel tratto che va da piazza Vittorio Veneto fino alla fine di via Ridola.

A dare la notizia il Sindaco, Domenico Bennardi, che spiega:

“Un lavoro indispensabile, per tanti anni ignorato ma che va sempre svolto in modo costante e periodico per garantire il fluire delle acque meteoriche soprattutto in alcune zone critiche a seguito di fenomeni improvvisi come intensi temporali e bombe d’acqua che purtroppo hanno riguardato anche il nostro centro storico.

Nelle caditoie abbiamo trovato tanti, troppi mozziconi di sigaretta che opportunamente spenti vanno buttati nei cestini.

Servono dai 10 ai 30 anni per smaltire un mozzicone di sigaretta, senza contare che, se abbandonato, questo può dare origine a piccoli frammenti che si disperdono nell’ambiente: una moltitudine di microplastiche che finiscono nei mari, dove possono essere ingerite dai pesci, e arrivare quindi sulle nostre tavole”.

Ecco le foto.