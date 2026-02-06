A Grassano il Consiglio Comunale dei Ragazzi: i dettagli

In data 05 Febbraio 2026 alle ore 19:00 si è svolto il Consiglio Comunale dei Ragazzi presso la sala consiliare di Palazzo Materi a Grassano.
Un ringraziamento al Dirigente Scolastico Massaro, ai Docenti referenti Isabella Dininno per la scuola primaria e Zasa Luciano per la scuola secondaria di primo grado, grazie ai Ragazzi per la buona riuscita di questa entusiasmante e coinvolgente iniziativa.
Auguriamo un buon lavoro al neo Sindaco Cristian Chierico ed all’intero Consiglio Comunale dei Ragazzi formato da: “Scuola Primaria”
Classe 5^A
• Albanese Syria
• Mafaro Vincenzo
Classe 5^B
• Schiavulli Pasquale
•Del Chiaro Isabella
“Scuola Secondaria di primo grado”
Classe 1^A
• Francesco Dimodugno
•Giuseppe Gentile
Classe 1^B
• Vincenzo Denisi
• Cristian Chierico
Classe 2^A
• Serena Sanseverino
• Antonio Bolettieri
Classe 2^B
• Chiara Magnante
•Michele Dileo
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Silvano Digrazia