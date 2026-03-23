Valsinni ricorda Isabella Morra con le poesie di De Filippo: numeroso il pubblico presente. Ecco l’iniziativa

In occasione della Giornata Internazionale della Poesia, che ricade il 21 marzo, il Comune di Valsinni, in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato un importante e partecipato evento.

La Compagnia Instabile Napolinscena di Taranto, presso la Sala Eventi “Nini’ Truncellito”, ha portato in scena la Commedia “Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo.

Per l’Amministrazione:

“Molto commovente è stato il collegamento poetico ed artistico con la nostra amata Isabella Morra, in onore della quale sono state declamate delle poesie di De Filippo dedicate alle donne.

È stata una piacevole serata, con una rappresentazione che ha saputo ben coniugare cultura e poesia con allegria e della spensieratezza.

Molto entusiasmo è stato dimostrato dal numeroso pubblico presente.

Complimenti al Regista, Ascanio Cimmino e a tutti i bravissimi attori che si sono esibiti a Valsinni con grande maestria e professionalità”.