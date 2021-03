Vaccini Basilicata: attiva la piattaforma per le somministrazioni! Cosa vuol dire? Ecco i chiarimenti di Bardi

Così come annunciato dal Presidente Vito Bardi, le prenotazioni per vaccinarsi contro il coronavirus si potranno presto effettuare anche in Basilicata attraverso una piattaforma sviluppata da Poste Italiane.

Il Governatore precisa che:

“Ieri è partita la piattaforma Poste per le somministrazioni. Cosa vuol dire?

Ogni volta che un lucano fa il vaccino, l’operatore sanitario carica il dato del cittadino nel sistema di Poste.

Così abbiamo una tracciabilità e un controllo in tempo reale della campagna vaccinale.

Per quanto riguarda il portale per le prenotazioni, è un altro servizio sempre fornito da Poste, cui abbiamo già aderito.

Il sistema partirà solo dopo che avremo finito gli Over 80, che al momento impegnano tutti i centri vaccinali e tutte le dosi di vaccino in nostro possesso e in programma di consegna da qui a Pasqua.

Il sistema di prenotazione partirà quando avremo le dosi di vaccino da Roma.

È importante non fare confusione tra i due sistemi Poste. E ci tenevo a fare chiarezza con voi”.

