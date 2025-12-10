Un altro lucano al comando di questo Battaglione dell’Esercito Italiano. Auguri di buon lavoro

Un altro lucano al comando del Battaglione Genio Ferrovieri del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito Italiano con sede a Castel Maggiore (Bo).

Lo scorso 14/11/2025 il Ten. Col. Tramutola Gianluca, originario di Potenza, che sarà impiegato in un ente NATO all’estero, è stato avvicendato dal Ten. Col. Michele Ippolito, originario di Matera, che rientra al Reparto dopo un periodo allo Stato Maggiore dell’Esercito.

La cerimonia ha fatto da cornice alla consegna del basco di specialità ai soldati neo-assegnati alla specialità “ferrovieri”.

Nel dettaglio, presso la caserma “M.O.V.M. Col. Giuseppe Cordero Lanza di MONTEZEMOLO” di Castel Maggiore (BO), si è svolta la cerimonia di avvicendamento del Comandante del Battaglione Genio Ferrovieri.

Alla presenza del Comandante di Reggimento, Colonnello Marco SILENZI, il Tenente Colonnello Gianluca TRAMUTOLA ha ceduto il comando al Tenente Colonnello Michele Ippolito.

Il Tenente Colonnello Tramutola, nel salutare il personale del Battaglione, ha evidenziato i risultati di assoluto rilievo raggiunti dal Battaglione nelle molteplici attività formative, addestrative e operative, frutto di professionalità, costante impegno e spirito di servizio dei suoi militari.

Parole che rispecchiano le attività in cui i genieri del Battaglione Genio Ferrovieri sono stati chiamati a intervenire in Patria e all’estero sia in ambito ferroviario sia infrastrutturale.

Il Colonnello Silenzi durante il suo intervento ha sottolineato il brillante operato del Comandante di Battaglione cedente, l’elevatissima professionalità ed efficienza raggiunta dai suoi commilitoni.

Il Tenente Colonnello Gianluca Tramutola, che andrà a ricoprire un incarico di prestigio in ambito NATO all’estero, lascia il comando dopo un intenso anno di attività operative ed addestrative, tra le quali spiccano l’Operazione Strade Sicure quale Comandante di Gruppo Tattico del Raggruppamento Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche (ERTUM), i numerosi lavori nell’ambito della capacità CAMPALGENIO e l’esercitazione di specialità ARGO25.

Il Battaglione Genio Ferrovieri ha tra i suoi compiti fondamentali quello del supporto alla mobilità, attraverso un addestramento costante e continuo in un processo di adeguamento capacitivo e di innovazione tecnologica che l’Esercito porta avanti per far fronte ai mutamenti degli attuali scenari.

Il Tenente Colonnello Michele Ippolito, Comandante di Battaglione subentrante, proviene dallo Stato Maggiore Esercito, per lui si tratta di un ritorno a casa in quanto aveva già prestato servizio nei ranghi del Reggimento dal 2008 al 2020.