Assalto al bancomat in Basilicata: ladri in fuga con il bottino da 30000 Euro! Gli ultimi aggiornamenti

Come anticipato, un assalto allo sportello bancomat della BdM Gruppo Mediocredito – operato da un gruppo di quattro persone, poi in fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata – si è verificato intorno alle 4,30 della notte appena trascorsa a Filiano (Potenza).

Due forti esplosioni, ben udite dai residenti della zona, fa sapere ansa hanno danneggiato in maniera ingente la struttura che ospita l’istituto di credito in via del Santissimo Rosario.

Da una prima ricostruzione, il danno economico ammonterebbe a circa 30 mila euro.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e i carabinieri che stanno visionando le immagini della videosorveglianza e delle attività commerciali della zona.

La tecnica usata dagli assalitori è quella classica della “marmotta”.

Secondo i dati della Prefettura di Potenza, nel 2025 si è registrato un calo degli attacchi agli sportelli Atm, rispetto ai 15 a banche (11) e postali (4) che si erano verificati nel 2024.

L’ultimo in ordine di tempo è stato l’undicesimo registrato nel Potentino, con dieci istituti bancari presi di mira e un ufficio postale, ed è il terzo attacco andato a buon fine.