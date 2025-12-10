Meteo: su Matera ancora sole e temperature miti. Ecco le previsioni

Un vasto campo anticiclonico determina condizioni di bel tempo su Puglia, Molise e Basilicata garantendo spazi soleggiati e temperature miti.
Fase stabile che si protrarrà almeno fino alla metà del mese.
Saranno probabili però degli annuvolamenti specie lungo i litorali, con nubi basse marittime frammiste a foschie.
Più nubi in generale dal 16 dicembre.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 11 Dicembre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 5°C.
Invece, Venerdì 12 Dicembre avremo una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata formazione di nebbie, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.