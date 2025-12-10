Matera una città che tutela, previene e non volta lo sguardo davanti alla violenza di genere. Il pacchetto di impegni

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Domenico Bennardi, Capogruppo M5S, Consiglio Comunale di Matera:

“Ieri, durante il Consiglio comunale del 9 dicembre, è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno contro la violenza di genere, di cui sono primo firmatario, sottoscritto da tutti i consiglieri di opposizione e da un consigliere di maggioranza.

L’ordine del giorno impegna l’Amministrazione:

a promuovere eventi e campagne di sensibilizzazione durante tutto l’anno,

a inserire percorsi sulla parità di genere, sull’educazione affettiva e sessuale e sulle “vecchie” e nuove forme di violenza, come il revenge porn, all’interno delle attività educative comunali,

prevede inoltre la formazione di operatori e personale scolastico,

il sostegno ai centri antiviolenza e alle case-rifugio,

l’istituzione di punti informativi permanenti,

la presentazione annuale in Consiglio di un rapporto sulle attività realizzate.

Si tratta di un pacchetto organico di impegni che abbraccia prevenzione, tutela e rendicontazione pubblica delle azioni intraprese.

«Esprimo grande soddisfazione per il voto unanime di tutto il Consiglio: è un segnale importante che la città deve leggere come un impegno condiviso e non come un punto di arrivo.

Ora serve la massima attenzione affinché quanto previsto non rimanga sulla carta: portare nelle scuole l’educazione affettiva e sessuale, rafforzare i percorsi di formazione per operatori e personale scolastico, consolidare la rete dei servizi di ascolto e di accoglienza sono attività concrete e complesse che richiedono risorse, programmazione e responsabilità quotidiana da parte della Giunta e degli uffici competenti.

Sono sicuro che il sindaco Antonio Nicoletti e l’assessora Stefania Draicchio alle Pari Opportunità faranno propria questa priorità, avendo già mostrato attenzione e sensibilità su questi temi, e avvieranno subito le procedure e le attività necessarie, sulle quali rimarrò personalmente sempre a disposizione».

Desidero inoltre ringraziare chi ha contribuito in modo decisivo alla stesura e alla riuscita dell’ordine del giorno: la consigliera Antezza, tutte le donne e gli uomini che hanno partecipato alle consultazioni e, in modo particolare, l’associazione Voci di Speranza, che ha portato a Matera la camminata “Amore senza Lividi” e che, insieme a tante altre realtà materane, rappresenta sul territorio e nelle scuole un punto di riferimento per le vittime e per la sensibilizzazione collettiva.

Il coinvolgimento delle associazioni locali è fondamentale: iniziative come la camminata del 16 novembre hanno mostrato quanto la città sappia mobilitarsi e quanto sia necessario trasformare questa partecipazione in politiche pubbliche stabili.

Il voto unanime di ieri è un’occasione che non possiamo sprecare.

Il mio impegno in Consiglio resterà vigile e costante perché le parole diventino fatti, perché Matera sia davvero una città che tutela, previene e non volta lo sguardo davanti alla violenza di genere“.