Tricarico Calcio e Policoro, nuovi innesti per l’Eccellenza: in bocca al lupo!

Il Policoro Calcio rinforza la propria rosa in vista del prossimo campionato di Eccellenza lucana con un innesto di prospettiva e affidabilità: tra i pali arriva Mattia Rocco Fortunato, portiere classe 2003 che nell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Pomarico.

Fortunato è un profilo che coniuga gioventù ed esperienza già maturata nei campionati regionali più competitivi.

Dopo l’anno della consacrazione con il Ferrandina nel 2022/23 – 25 presenze da titolare che gli hanno garantito continuità e visibilità – ha vestito la maglia dell’Audace 1919, prima di rilanciarsi al Pomarico, dove ha ritrovato spazio e fiducia.

Qui si è distinto non solo per le prestazioni in campionato, ma anche per la corsa alla finale di Coppa Italia regionale, un traguardo che ha rappresentato una vetrina importante per il giovane estremo difensore.

L’operazione è stata seguita dalla GC Sport Consultants, che ha curato la trattativa.

Alto 188 cm, destro naturale, Fortunato è un portiere moderno, rapido nelle uscite alte e basse, solido nella presa e dotato di grande esplosività.

Qualità che hanno convinto il Policoro a puntare su di lui per rafforzare un reparto fondamentale.

Il Tricarico Calcio si prepara a vivere una stagione importante nel campionato di Eccellenza lucana, rinforzando la rosa con tre innesti di qualità e prospettiva: Gioele Signorelli, Davide Marolla e Jean Baptiste Chouachi.

Tre profili diversi, ma accomunati dalla stessa ambizione: contribuire alla crescita di un club che intende ritagliarsi un ruolo di primo piano nel massimo torneo regionale.

Gioele Signorelli, difensore centrale e mediano classe 2004, è un prospetto di fisicità e tecnica. Alto 189 cm, mancino naturale, abbina solidità difensiva a una buona impostazione dal basso. Dopo le esperienze con la Turris Primavera e la Sancataldese in Serie D, ha accumulato ulteriore maturità con Leonzio e Noto, confermandosi giocatore di personalità.

In mezzo al campo ci sarà Davide Marolla, centrocampista classe 2002, cresciuto nei settori giovanili di Fidelis Andria e Monopoli. Mezz’ala duttile, capace di leggere bene entrambe le fasi, vanta già un percorso solido nei dilettanti con Molfetta, Corato e Spinazzola, con cui ha vinto playoff e Coppa Italia regionale. La sua esperienza lo rende un elemento affidabile per guidare la manovra del Tricarico.

Il terzo volto nuovo è quello di Jean Baptiste Chouachi, laterale francese del 2003 che può giocare sia in difesa che più avanzato sulle corsie. Rapido e fisico, ha vissuto esperienze formative in patria con l’AS Saint-Priest e il Goal FC, prima di approdare in Italia, dove ha trascinato l’UGA Decine alla promozione e contribuito al salto di categoria dell’Atletico Montalbano. Operazioni seguite dalla GC Sport Consultants, che ha curato i dettagli delle trattative.