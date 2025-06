Terza giornata per il Matera Fiction: dopo l’incontro dedicato al fumetto, diversi gli appuntamenti in programma

Si è aperta con un incontro dedicato al fumetto la terza giornata di Matera Fiction in corso fino a domani a Matera con l’obiettivo di far conoscere i temi e le tendenze produttive più praticate dalla fiction internazionale incontrando i professionisti coinvolti nella produzione.

A seguire spazio ai tre focus in scaletta, condotti da Barbara Tarricone:

il primo sul ruolo del Museo Nazionale del Cinema di Torino, promozione, conservazione e conoscenza della storia del cinema in Italia e nel mondo, tra ricerca e documentazione che ha coinvolto Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema e della Fondazione Maria Adriana Prolo,

il secondo sul tema “L’archivio storico Cinecittà Luce, tra documentazione del passato e la produzione di nuove storie” con Enrico Bufalini, direttore Archivio Luce, Cinema e Documentario Cinecittà,

il terzo sul tema “Il patrimonio filmico del cinema muto, ricchezza culturale da tutelare” con Giuliana Muscio, storica del cinema, professore ordinario presso l’Università di Padova già docente alla UCLA di Los Angeles e all’Università del Minnesota a Minneapolis.

La giornata si è conclusa con lo spettacolo “Il circo di Fellini” a cura della compagnia Artem Danza.

Oggi pomeriggio, per la retrospettiva dedicata a Robert G. Vignola, un lucano a Hollywood, proiezione del film “When Knighthood Was in Flower”.

A seguire per visioni Mediterranee, la proiezione della produzione marocchina Bghit Hyatek e alle 17.00 alla Biblioteca Provinciale Stigliani, la conferenza stampa del premio Oscar F. Murray Abraham.

Al Guerrieri dalle 18.00 un panel dedicato alle Fiction Internazionali con Michele Zatta, capostruttura Rai Fiction e responsabile delle coproduzioni internazionali, documentari e sfide del mercato audiovisivo.

A seguire, per Visioni Mediterranee, la proiezione della prima puntata della serie Turca El Turco con la partecipazione dell’attrice Greta Ferro.

Chiudono il programma gli incontri con Angelo Florio, responsabile struttura Fiction Mediaset che annuncerà le novità della stagione e Giacomo Lievi Senior Programming Editor Canale 5 che analizzerà il ruolo dell’Italia nel mediterraneo: tendenze ed evoluzione del mercato internazionale.