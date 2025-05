Stellantis, nominato il nuovo Amministratore Delegato: è un italiano. Ecco di chi si tratta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di UILM Basilicata:

“Accogliamo con fiducia la nomina di Davide Filolosa come nuovo Amministratore Delegato di Stellantis.

È positivo che sia un italiano, ma soprattutto un uomo Fiat, con una lunga esperienza maturata all’interno dell’azienda.

Dopo anni segnati da un modello gestionale in controtendenza – non più Fiat, non più italiano – auspichiamo che questa scelta rappresenti un primo passo verso un ritorno alla tradizione automobilistica del nostro Paese.

In un momento particolarmente delicato per l’industria europea dell’auto, servono scelte coraggiose e una guida solida, capace di rilanciare il ruolo dell’Italia come protagonista del settore.

La Basilicata, con il suo stabilimento di Melfi, rappresenta un asset strategico fondamentale, e merita politiche industriali chiare, investimenti certi e una visione di lungo periodo.

Come UILM Basilicata chiediamo fin da subito che questa nuova fase sia improntata al dialogo con le parti sociali, alla valorizzazione del lavoro e al rafforzamento del tessuto produttivo nazionale.

Il rilancio del comparto passa anche attraverso il riconoscimento del capitale umano, dell’innovazione e della qualità che i lavoratori italiani continuano a garantire.

Saremo, come sempre, al fianco dei lavoratori e pronti a fare la nostra parte, con responsabilità e determinazione, affinché questa nuova fase si traduca in occupazione stabile, prospettive di crescita e sviluppo per il nostro territorio”.