Stellantis: in Basilicata celebrazione dell’avvio della produzione della nuova Jeep Compass!

Domani in contrada Barone (stabilimento centrale Stellantis), ci sarà la celebrazione dell’avvio della produzione della nuova Jeep Compass nelle versioni Bev e Mhev.
Sono stati invitati a partecipare alla cerimonia il prefetto di Potenza, il vescovo della diocesi Ciro Fanelli, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’assessore regionale al ministero delle Imprese ed economico, Franco Cupparo e il sindaco della città di Melfi, Giuseppe Maglione.
Saranno presenti anche i manager di Stellantis Italia e del brand Jeep.
Una giornata rilevante durante la quale anche gli operai e i lavoratori della Pmc Automotive di Melfi, ex SATA in presidio e in assemblea permanente dal 13 ottobre c.a. evidenzieranno la loro presenza.
Sarà un’occasione per i lavoratori della Pmc Automotive di Melfi anche per incontrare gli operai dello stabilimento centrale.
Le iniziative dei prossimi giorni serviranno per far conoscere in quale situazione i lavoratori della Pmc Automotive, ex SATA e di altre aziende dell’indotto si trovano.