SS7 Ferrandina–Matera: “Ancora una vittima su una strada che da anni denunciamo come pericolosa. Non si può più attendere”!

L’ennesimo incidente mortale avvenuto ieri mattina sulla Strada Statale 7 Ferrandina–Matera riporta drammaticamente al centro dell’attenzione il tema della sicurezza di una delle arterie più trafficate e strategiche della Basilicata.

L’incidente ha coinvolto due autovetture e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi sanitari.

Un episodio che purtroppo si inserisce in una lunga scia di sinistri che negli anni hanno interessato questo tratto di strada.

Dichiara Leo Montemurro:

“Da tempo insieme ai nostri Associati che frequentano per motivi di lavoro quotidianamente la strada in questione (Autotrasportatori di merci e di persone, tassisti, Ncc) denunciamo le criticità della Ferrandina-Matera: un’arteria fondamentale per il collegamento tra Matera, la Basentana e il resto della regione, percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli, tra pendolari, mezzi pesanti e traffico turistico”.

Negli ultimi anni infatti si stimano più 13 mila veicoli al giorno su questo asse viario, con condizioni di traffico che in alcune fasce orarie diventano particolarmente pericolose.

Prosegue Montemurro:

“Ogni volta che accade una tragedia si ripetono promesse e annunci, ma la verità è che questa strada continua a presentare punti critici, restringimenti, innesti pericolosi e un volume di traffico ormai incompatibile con le sue caratteristiche”.

Per questo è necessario accelerare con decisione sugli interventi strutturali già annunciati, a partire dall’ammodernamento e dal potenziamento dell’arteria, oltre che dalla messa in sicurezza dei tratti più pericolosi.

Conclude Montemurro:

“Non possiamo continuare a contare le vittime.

Servono tempi certi, risorse adeguate e un cronoprogramma chiaro.

La sicurezza stradale deve diventare una priorità assoluta per le istituzioni regionali e nazionali”.

Montemurro esprime infine profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima, auspicando che da questa ennesima tragedia possa nascere finalmente una svolta concreta per la sicurezza della Ferrandina-Matera.