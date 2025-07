San Rocco a Montescaglioso: l’asta del Carro apre i festeggiamenti del Santo Patrono. I dettagli

Come da tradizione, anche quest’anno a Montescaglioso il 31 Luglio avranno inizio i Festeggiamenti in onore di San Rocco, con l’asta del carro in Piazza Roma che richiama migliaia di montesi e non per un evento unico in Basilicata.

Alla gara sarà presente tutto il Comitato Feste Patronali con il presidente Vito Leonardo Cifarelli ed il presidente onorario Don Gabriele Chiruzzi e le autorità civili e militari.

A contendersi l’onore di condurre il Carro Trionfale di San Rocco, come da tradizione, saranno i gruppi con a capo un’auriga che si sfideranno partendo da una base d’asta di 1.000 euro aumentata di 200 euro alla volta dallo speaker della serata.

L’anno scorso dopo una gara serrata tra Angelo Ditaranto, Vito Locatore e Gianfranco Andriulli, ad aggiudicarsi l’asta con la somma di 18.600,00 euro fu’ Locantore che fino alla fine ha conteso la possibilità di condurre il Carro Trionfale ad Angelo Ditaranto.

Il comitato Feste patronali informa che:

“A causa dei lavori di rifacimento del manto stradale in Via S. Francesco, la tradizionale benedizione del carro trionfale si terrà quest’anno, in via eccezionale, in Piazza Roma invece che sul sagrato dei Cappuccini.

L’appuntamento è sempre per il 31 luglio alle ore 21,00 circa.

Non mancate!

La benedizione del carro trionfale è un momento suggestivo ed importante delle nostre tradizioni che apre le festività in onore dei Nostri Santi Patroni.

Dopo la benedizione si svolgerà la tradizionale asta per la conduzione del carro trionfale e dello stendardo di San Rocco.

Grazie per la comprensione e per la vostra partecipazione a questa importante celebrazione”.

L’asta del Carro di San Rocco a Montescaglioso è un evento tradizionale che segna l’inizio dei festeggiamenti in onore del santo patrono.

Si svolge ogni anno il 31 luglio in Piazza Roma, e consiste nell’asta pubblica per aggiudicarsi il privilegio di trainare il carro trionfale durante la processione.

L’asta del carro è un momento molto sentito dalla comunità di Montescaglioso e segna l’inizio di un periodo di festeggiamenti che culminano il 20 agosto con la processione e la cavalcata del carro.

La festa di San Rocco di Montescaglioso è una delle più importanti in Basilicata e richiama molti devoti e visitatori.