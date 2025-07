In Basilicata la Golletta Verde di Legambiente per monitorare la qualità delle nostre acque. I dettagli

Giunta alla sua 39esima edizione, anche quest’anno la storica campagna estiva di Legambiente che monitora lo stato di salute di mare e coste porterà in primo piano diversi temi come la depurazione delle acque e l’energia rinnovabile, la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino.

Partita il 23 giugno da Trieste, Goletta Verde 2025 terminerà la sua navigazione lungo la Penisola ad inizio agosto in Liguria.

La tappa in Basilicata si aprirà lunedì 28 luglio a Maratea (Potenza) con l’approdo del veliero di Goletta Verde in mattinata presso il porto di Maratea mentre le attività prenderanno il via nel pomeriggio con un doppio appuntamento del Tarta Beach Tour, un viaggio tra curiosità e informazioni sulla nidificazione della tartaruga Caretta caretta organizzato nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest.

Alle ore 18.00, infatti, si terrà a bordo della Goletta un laboratorio di educazione ambientale “Alla scoperta del mare” nel quale si scopriranno le caratteristiche, le abitudini ma anche le minacce per questa specie.

Alle 19.00, presso la spiaggia del porticciolo turistico di Maratea, si imparerà invece a riconoscere le tracce di tartaruga e si simulerà la messa in sicurezza di un nido.

Martedì 29 luglio sono in programma gli “Stati Generali dell’Area marina protetta Costa di Maratea” presso Villa Tarantini a Maratea dalle ore 10 alle ore 18.

Una intera giornata di confronto pubblico e dialogo sulle strategie da adottare per l’Area marina protetta Costa di Maratea per cui da pochi mesi, dopo 33 anni di attesa, si è sbloccato l’iter di istituzione.

Tutela integrata della costa e della biodiversità marina, blue economy e transizione ecologica i temi che saranno affrontati dal parterre composto da referenti delle istituzioni, associazioni e stakeholders di settore.

La tappa in Basilicata si chiuderà mercoledì 30 luglio con la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste lucane in programma alle ore 11:00 presso la Villa Comunale di Maratea.