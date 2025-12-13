Policoro: l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo I” propone una grande “Festa della Solidarietà” per sostenere la raccolta fondi Telethon. I dettagli

Anche quest’anno, l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo I”I di Policoro si schiera con il cuore aperto e la volontà di fare la differenza, aderendo con entusiasmo alla raccolta fondi di Telethon.

La scuola organizza una grande “Festa della Solidarietà” che si terrà il giorno 15 Dicembre alle ore 18:00, nei suggestivi giardini di via Allende, unendo studenti, docenti, famiglie e cittadini in un gesto di speranza e solidarietà.

L’evento, intitolato “Passioni e talenti… che abbracciano la solidarietà”, rappresenta un momento di grande impatto emotivo e di forte coinvolgimento collettivo.

La serata si aprirà con musica, canti natalizi, esibizioni artistiche e momenti di condivisione, tutti dedicati a sensibilizzare l’importanza della ricerca scientifica e del supporto alle persone affette da malattie genetiche rare.

Durante la serata, saranno allestiti stand gastronomici con prodotti tipici della tradizione natalizia lucana, offrendo ai partecipanti un’esperienza autentica e ricca di sapori tradizionali, in un’atmosfera di convivialità e calore.

Ogni gesto, se fatto con passione, diventa dono.

Ogni talento, se condiviso, genera luce.

È questo il messaggio che l’Istituto Giovanni Paolo II intende trasmettere, rafforzando il legame tra educazione, comunità e solidarietà.

La scuola invita tutti i cittadini a partecipare numerosi, perché solo attraverso l’unione delle forze possiamo accendere un faro di speranza per chi lotta ogni giorno contro le malattie, e contribuire concretamente alla missione di Telethon.

Unisciti a noi, perché la Solidarietà è il Talento più grande che possiamo condividere.