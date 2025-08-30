Pisticci: torna lo Sportcity Day 2025, la grande festa nazionale dedicata allo sport, al benessere e alla socialità. Ecco date, luoghi e come partecipare

Anche quest’anno Pisticci sarà protagonista di una grande festa nazionale dedicata allo sport, al benessere e alla socialità.

Lo Sportcity Day è l’occasione per vivere insieme lo sport in tutte le sue forme, scoprire le realtà associative del territorio e promuovere una cultura del movimento inclusiva e sostenibile.

Queste le date e i luoghi:

Sabato 20 Settembre 2025 a Pisticci

Domenica 21 Settembre 2025 a Marconia

Le adesioni delle associazioni possono essere inviate entro l’11 Settembre 2025 cultura@comunedipisticci.it

Scrive il Comune:

“Lo Sportcity Day è la festa di tutti: invitiamo cittadini e associazioni a partecipare, portando energia, entusiasmo e voglia di stare insieme.

Facciamo della nostra comunità un grande campo da gioco aperto a tutti!”.