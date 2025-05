Pisticci: “La Basentana è una ferita aperta”. L’incontro per discuterne

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato del consigliere regionale di Piero Marrese:

“Giovedì 29 Maggio sarò al fianco del Sindaco, dei consiglieri comunali e dei cittadini di Pisticci in località Torre Accio per partecipare alla manifestazione, che intende richiamare l’attenzione sugli insostenibili ritardi nell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della viabilità sulla Strada Statale “Basentana” e chiedere che sia garantito agli automobilisti di viaggiare in condizioni sicure ed accessibili, per prevenire la tragica sequela di incidenti stradali, spesso mortali, che continuano a verificarsi sulla principale arteria di collegamento fra il capoluogo di regione ed il Metapontino.

La SS 407 Basentana è una ferita aperta: troppi impegni disattesi, troppi pericoli tollerati.

In particolare, è indilazionabile la realizzazione di uno svincolo per Marconia.

Gli organi competenti non restino sordi rispetto alle sacrosante rivendicazioni di un territorio, che presenta notevoli potenzialità di sviluppo, spesso frenate anche a causa di una rete stradale anacronistica e non all’altezza delle esigenze di comunità del terzo millennio”.