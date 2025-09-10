Pisticci: il Sindaco augura buon anno scolastico agli studenti, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale

Con la ripresa delle lezioni, l’Amministrazione comunale di Pisticci rivolge un augurio di buon anno scolastico agli studenti, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale.

Un’occasione per ribadire come la scuola rappresenti il cuore della comunità e il punto da cui parte ogni progetto di crescita collettiva.

«La scuola è il punto di partenza della nostra comunità – sottolinea il Sindaco Domenico Albano – e per questo l’abbiamo posta al centro delle nostre scelte, traducendo la visione in risultati concreti. Abbiamo lavorato per un avvio sereno, con interventi di manutenzione, con la mensa che riprenderà regolarmente il 16 settembre e con due nuove sale in fase di realizzazione grazie al PNRR, che permetteranno alle famiglie di guardare con più fiducia all’opportunità del tempo pieno».

Il Sindaco evidenzia anche i progetti che guardano più avanti:

«Sono in via di completamento due nuove scuole moderne e sicure, pensate per offrire ambienti accoglienti e adeguati alle sfide del presente e del futuro. Abbiamo inoltre rafforzato l’asilo nido comunale, che oggi è un servizio realmente vicino ai bisogni delle famiglie».

Tra le novità di quest’anno c’è anche il trasporto scolastico geolocalizzato, attivo da ottobre, che consentirà ai genitori di seguire in tempo reale i percorsi dei bus: «Un servizio innovativo – aggiunge Albano – che rende la vita delle famiglie più semplice e sicura».

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dolly Troiano, mette l’accento sull’inclusione:

«Un nuovo anno scolastico è sempre un momento di entusiasmo ma anche di responsabilità, e per questo l’Amministrazione mette a disposizione, con risorse quasi interamente comunali, il servizio di supporto scolastico per bambini e ragazzi con disabilità.

È una scelta chiara che va nella direzione di garantire pari opportunità e accompagnare il percorso di ciascuno».

Troiano conclude sottolineando il valore del lavoro condiviso:

«La qualità dei servizi non nasce mai dal caso, ma dal lavoro di squadra. Uffici comunali, scuole, insegnanti e famiglie: è da questa rete che nasce la forza della nostra comunità scolastica».

«Ogni investimento nella scuola è un investimento nella democrazia, nella partecipazione e nel futuro – affermano in conclusione il Sindaco Albano e l’Assessore Troiano – e con questo spirito rivolgiamo a tutte e a tutti l’augurio di un buon anno scolastico 2025/2026».