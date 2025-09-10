Meteo: su Matera pioggia in arrivo? Ecco le previsioni aggiornate

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio.
Che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, giovedì 11 settembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 20°C.
Invece, venerdì 12 Luglio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti serali, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 16°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.