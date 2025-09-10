Pisticci: al via il potenziamento e la riqualificazione dell’offerta formativa e didattica di questo Istituto. L’intervento

A Pisticci continua l’attività dell’Ente a sostegno delle scuole del territorio.
L’interlocuzione avviata da tempo con l’𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐓𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐀𝐠𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 “𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐛𝐨𝐧𝐚” e con la 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚, ha condotto ad un’intesa tra enti che prevede la 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 medesimo.
Il Sindaco Domenico Albano dichiara:
“𝐿𝑒 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑒, 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑢𝑜𝑙𝑎, 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑑 𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨, 𝐚𝐝 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐞 𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐭𝐢𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 (𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎, 𝑡𝑟𝑎 𝑙’𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜, 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐜𝐨𝐥𝐭𝐢𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐫𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞/𝐨 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢).
𝐼𝑙 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒𝑢𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒”.
L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di potenziamento e riqualificazione dell’offerta formativa e didattica dell’Istituto, che prevede altresì la messa in efficienza dell’azienda agricola già gestita dalla scuola ad alcuni chilometri dall’abitato di Marconia.
L’iter amministrativo – che ha richiesto preliminarmente le operazioni di frazionamento catastale e l’inserimento dei terreni nel piano di valorizzazione dell’Ente con 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐧. 𝟑 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟎.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟓 – ha registrato in data odierna un ulteriore decisivo passaggio con la 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐧. 𝟏𝟓𝟑, che detta specifico indirizzo agli Uffici per l’adozione degli atti necessari alla concessione in uso del terreno in questione (si ipotizza il ricorso allo strumento dell’Accordo tra enti pubblici previsto dall’art. 15 della legge 241/990).
L’Assessore al Patrimonio e all’Urbanistica Antonio De Sensi chiarisce:
“𝐿’𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎𝑡𝑎 “𝑐ℎ𝑖𝑎𝑣𝑖 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑜”.
𝐿’𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑖 𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝐼𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑙’𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒). 𝐿’𝐸𝑛𝑡𝑒, 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑧𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑎, 𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚̀ 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐨 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐀𝐠𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨. 𝐼𝑙 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜”.
Uno speciale grazie si rivolge, per la disponibilità e la collaborazione, alla dirigente dell’Istituto Agrario Cristalla Mezzapesa, nonchè al Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini.