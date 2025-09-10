Matera e provincia: in arrivo 4 nuovi pediatri! Auguri di buon lavoro

L’Azienda Sanitaria di Matera nell’ottica della realizzazione della nuova organizzazione territoriale della medicina territoriale, è impegnata a dare corso alle disposizioni normative nazionali e regionali.

Una struttura fondamentale per questo nuovo modello è la AFT, Aggregazione Funzionale Territoriale.

Questa forma organizzativa aggrega funzionalmente tutti i Medici di famiglia e i medici di continuità assistenziale (ex Guardia Medica), ora inquadrati nel Ruolo Unico di assistenza primaria, del territorio di riferimento, definito dalla DGR 600 del 2024.

All’interno del territorio della AFT tutte le attività dei medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria saranno organizzate funzionalmente sulle 24 ore giornaliere.

Un momento importante per la piena funzionalità dell’AFT è l’individuazione di un referente che coordina tutte le attività in stretto contatto con la direzione strategica aziendale.

Nella giornata di ieri si sono tenute le elezioni, indette dal Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, per l’individuazione dei Referenti.

Sono stati indicati i nomi di 6 dei sette referenti; il settimo, per il quale non erano state avanzate candidature, sarà individuato con le modalità indicate dal regolamento deliberato dall’ASM, nei prossimi giorni.

Una volta formalizzate le nomine i referenti si potrà dare l’avvio alla attività delle AFT.

Nella giornata di ieri sono state, inoltre, assegnate le carenze dei Pediatri di Libera Scelta, pubblicate sul BUR della Regione Basilicata.

Nella ASM erano vacanti 4 posti, due nel Distretto di Matera e due nel Distretto Metaponto Collina Materana.

Tutti i posti pubblicati sono stati assegnati, pertanto quattro nuovi pediatri entreranno in servizio, una volta completato l’iter procedurale di nomina, nel territorio della Azienda Sanitaria di Matera.

Commenta l’Assessore Regiomale alla Salute, Cosimo Latronico:

“L’individuazione dei referenti delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e l’arrivo di nuovi pediatri nei distretti dell’ASM rappresentano un passo concreto nella direzione del rafforzamento della medicina territoriale e di prossimità, rendendo più accessibili i servizi e più efficace la presa in carico dei cittadini.

La nostra azione prosegue con coerenza, nella convinzione che una sanità vicina alle comunità, capace di integrare professionalità e competenze, sia la risposta più adeguata alle nuove esigenze di salute..

In questo percorso continueremo a sostenere e accompagnare le aziende sanitarie lucane, affinché possano garantire ai cittadini una rete di assistenza sempre più capillare sul territorio”.