Pielle Matera, la salvezza passa dai play out contro Putignano

La Pielle Matera Basket non trova l’epilogo sperato, la qualificazione play off sfuma nella 22° e ultima giornata del girone A della Divisione Regionale 1 Puglia.

Dopo una stagione intera vissuta tra le prime otto del campionato, posizioni utili per accedere ai play off, nell’ultima giornata la sconfitta in casa della vice capolista G.Angel Manfredonia, condanna i biancazzurri al post season meno atteso, quello della lotta play out.

Senza dubbio un epilogo non atteso dopo l’ottimo girone d’andata, complicato con una seconda parte di stagione meno lucida e soprattutto meno proficua.

L’equilibrio formatosi in classifica nelle ultime settimane, infatti, ha premiato Virtus Matera e Fortitudo Apricena, vincitrici nell’ultima sfida; mentre la Pielle ha dovuto cedere il passo ai pugliesi per 73-61, in una sfida che ha vissuto momenti anche ottimi per la squadra materana, poi calata nella seconda parte del match.

Pronti via, anche un bel 9-19 iniziale, che premia la voglia dei ragazzi di coach Ciccio Losito di provare a strappare la qualificazione play off, che a parità di punti, avrebbe premiato proprio la Pielle per via degli scontri diretti favorevoli.

Invece, l’ottima ripresa della G.Angel ha cambiato la storia di questo campionato.

“Abbiamo affrontato la sfida a testa alta, giocandoci per lunghi tratti le nostre possibilità – ammette coach Losito –. Abbiamo affrontato benissimo una squadra che all’andata di aveva messo in un rullo compressore, con molta probabilità la squadra che mi ha impressionato maggiormente in questa stagione. Purtroppo la nostra ultima chance è capitata contro di loro.

Un’avversaria alla quale va dato merito di aver affrontato con sportività e lealtà il loro ultimo impegno, nonostante fossero già certi del loro secondo posto e senza possibilità di migliorare la loro classifica. Complimenti anche a loro per questo”.

Come si riparte in vista dei play out, dove la Pielle Matera essendosi qualificata come nova del proprio girone, giocherà il primo turno contro l’ultima classificata del girone B, l’Atletica Putignano. Gli avversari arriveranno a questa sfida senza aver vinto neppure un incontro in questa stagione, ma coach Losito avverte, mai abbassare la guardia perché è sempre il campo a dare il giudizio finale.

“Dei nostri avversari conosco poco, senza dubbio due ragazzi giovani che ho affrontato con l’under 19 a Monopoli ed hanno buone potenzialità.

Non so che problemi hanno avuto nel corso della stagione per non riuscire a vincere neppure un incontro, ma posso dire con certezza che il loro girone almeno sulla carta risultava più difficile e competitivo del nostro, con tante realtà che hanno investito tanto per la categoria – spiega Losito –.

Ma non saranno avversari da sottovalutare in nessun caso, dovremo chiudere i conti con la salvezza quanto prima”.

Un po’ di contraccolpi questa seconda parte di stagione li ha portati con sé, soprattutto il mancato aggancio ai play off, che al termine del girone d’andata sembravano altamente alla portata dei biancazzurri.

“Dobbiamo mettere tutte le scorie mentali da parte, non c’è tempo di pensare a ciò che poteva essere, o se avessimo vinto quella o quell’altra sfida.

Ora bisogna pensare solamente di dover raggiungere quanto prima il nostro obiettivo, che resta la salvezza.

Giocheremo la prima sfida in casa e l’eventuale terza, sperando di riuscire a chiudere i conti quanto prima”.