Orgoglio per Pisticci: “Il nome di Lapadula onorato nella toponomastica di Roma”. I dettagli

Per Pisticci è motivo di grande orgoglio vedere il nome di 𝗘𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗟𝘂𝗶𝗴𝗶 𝗟𝗮𝗽𝗮𝗱𝘂𝗹𝗮 onorato nella toponomastica di Roma.

Fa sapere l’Amministrazione:

“L’intitolazione di un viale nella Capitale rende omaggio a un nostro concittadino che ha lasciato un segno importante nel campo della 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮 e della 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮.

Medico ortopedico stimato, Lapadula fece parte anche del 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶, storico sodalizio culturale che riunisce studiosi, artisti, professionisti e intellettuali accomunati dall’amore per Roma, per la sua storia e per le sue tradizioni.

È un tributo che valorizza la sua figura e che, allo stesso tempo, rafforza il legame tra Pisticci e quei suoi figli che, con il proprio percorso umano e professionale, hanno saputo dare lustro alla comunità ben oltre i confini locali.

La memoria di personalità come 𝗘𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗟𝘂𝗶𝗴𝗶 𝗟𝗮𝗽𝗮𝗱𝘂𝗹𝗮 continua a parlare al presente e ci ricorda quanto contino 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶, 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼 e 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲”.