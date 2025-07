Nessun click day per il bonus psicologico. La precisazione del ministero

In riferimento a notizie circolate nei giorni scorsi riguardo l‘erogazione del bonus psicologo 2025, il ministero della Salute precisa che “non è mai stata ipotizzata o comunicata nè dal Ministero della Salute nè da INPS la data del 25 luglio per l’avvio delle richieste di accesso al beneficio economico”.

Non vi è stato dunque alcun rinvio.

Si precisa inoltre che il decreto interministeriale di riparto delle risorse, già firmato dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Economia e finanze, è in fase di registrazione presso la Corte dei Conti.

Solo dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale – sottolinea la nota del ministero – le date per la presentazione delle domande per l’accesso al bonus psicologo 2025 saranno pubblicate sul sito di INPS con un preavviso di almeno trenta giorni.

È già in programma un incontro tra il Ministero della Salute e INPS per individuare le date in una finestra temporale che garantisca equità nell’accesso al beneficio”.