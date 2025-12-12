Museo Archeologico di Metaponto: proseguono i lavori di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale. L’intervento

Proseguono i lavori di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale del “PNRR – TURISMO E CULTURA 4.0” al Museo Archeologico di Metaponto.
Questa volta, 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗿𝗶𝘃𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘃𝗶𝗼 𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝗼, 𝗱𝗼𝘃𝗲 𝗶 𝗱𝗼𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗦𝗮𝗻𝗻𝗶𝗻𝗼, 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗣𝗶𝗼 𝗣𝗶𝗰𝗮𝗿𝗼 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗿𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗺𝗽𝗲, 𝗹𝘂𝗰𝗶𝗱𝗶, 𝗱𝗶𝘀𝗲𝗴𝗻𝗶 𝗲 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮 𝗰𝗿𝗲𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘅 𝗻𝗼𝘃𝗼 𝘂𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘃𝗶𝗼 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲.
Anche in questo caso il progetto, che durerà qualche mese, ha lo scopo di ampliare le connessioni tra i luoghi della cultura e favorire la conoscenza dei reperti agli utenti da ogni parte del mondo.