Basilicata: progressioni, welfare e stabilizzazione. Una pre-intesa che guarda al futuro per l’ARLAB

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della UIL FPL Basilicata:

“La UIL FPL, insieme alle RSU, ha partecipato alla riunione della delegazione trattante dell’ARLAB, un incontro particolarmente significativo che ha confermato la grande attenzione e sensibilità che la Direzione Strategica continua a dimostrare nei confronti del personale dell’Agenzia e dei Centri per l’Impiego.

Il confronto, ampio e costruttivo, ha portato a risultati concreti e di grande rilievo per le lavoratrici e i lavoratori.

Nel corso della riunione è stata definita una pre-intesa sulla progressione economica orizzontale per il 2025, che si aggiunge a quella già prevista per il 2024 e che consentirà di garantire l’avanzamento economico a tutti gli aventi diritto.

È stato inoltre incrementato il fondo delle indennità, con particolare riferimento alle indennità di disagio, misura che avrà ricadute positive su tutto il personale degli sportelli dei CPI.

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dall’introduzione del welfare integrativo, che porterà ai lavoratori compensi aggiuntivi aggiuntivi , senza intaccare il fondo produttività, rimasto invariato.

Rilevante anche la conferma della proroga di tutti i contratti a tempo determinato, nelle more del percorso di stabilizzazione.

Su questo tema, la UIL FPL esprime un sincero ringraziamento all’Assessore Cupparo, che si è fatto carico con determinazione della situazione dei lavoratori precari, sostenendo la necessità di una soluzione legislativa.

Si attende con fiducia l’approvazione della norma dedicata nel prossimo Collegato, che rappresenterà un passaggio fondamentale per dare stabilità e prospettive certe a centinaia di lavoratrici e lavoratori.

L’Amministrazione inoltre ha accolto la richiesta di avviare un avviso di mobilità verso i Centri per l’Impiego con maggiore carenza di personale, in particolare Genzano, Laurenzana e Baragiano, impegnandosi a emanare il relativo bando in tempi brevi.

Prima della fine dell’anno, inoltre, la delegazione sarà nuovamente convocata per una pre-intesa relativa al 2026, con l’obiettivo di dare continuità al confronto e programmare interventi futuri che valorizzino ulteriormente il personale.

Questi risultati rappresentano un segnale concreto, forte e significativo dell’impegno dell’Amministrazione e della Direzione Strategica nel valorizzare il capitale umano dell’ARLAB e dei Centri per l’Impiego, riconoscendo il ruolo essenziale che le lavoratrici e i lavoratori svolgono quotidianamente a servizio della comunità”.