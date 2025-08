Montescaglioso: asta da record per l’Auriga!

Come da tradizione, anche quest’anno a Montescaglioso il 31 Luglio hanno avuto inizio i Festeggiamenti in onore di San Rocco, a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale in Via S. Francesco, la tradizionale benedizione del carro trionfale si e tenuta quest’anno, in via eccezionale, in Piazza invece che sul sagrato dei Cappuccini, con la successiva asta del carro in Piazza Roma che ha richiamato migliaia di montesi e non per un evento unico in Basilicata.

Con la cifra record di €28.400, il gruppo di Domenico Santarcangelo si aggiudica, per la seconda volta, l’asta 2025 per il tiro del carro trionfale di San Rocco del 20 agosto sera.

Nella storia del 31 luglio montese, mai si era raggiunta una somma del genere, con il record in euro che era stato sancito solo nel 2014 e poi nel 2024 con la somma di €18.600 dai gruppi Appio e Locantore.

L’asta ha visto protagonisti Angelo Ditaranto, Domenico Santarcangelo e Gianfranco Andriulli.

Nel testa a testa finale tra Ditaranto e Santarcangelo, l’Asta ha raggiunto la cifra record di 28.400 euro, sancendo la vittoria di Domenico Santarcangelo, pronto ad essere l’Auriga nella serata del prossimo 20 agosto.

L’Asta per aggiudicarsi lo stendardo di San Rocco portato dal cavaliere che apre la cavalcata nella serata della Festa è stata vinta da Luigi Bubbico per la cifra record di 2.900 euro.