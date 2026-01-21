Meteo, scendono le temperature: ma che tempo ci attende su Matera? Le ultime previsioni

Su Matera il freddo continuerà a farsi sentire nei prossimi giorni, con temperature che rimarranno su valori tipicamente invernali.
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, oggi Mercoledì 21 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 4°C.
Domani 22 Gennaio avremo nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.