ULTIME NEWS

Meteo, scendono le temperature: ma che tempo ci attende su Matera? Le ultime previsioni

21 Gennaio 2026

Su Matera il freddo continuerà a farsi sentire nei prossimi giorni, con temperature che rimarranno su valori tipicamente invernali.

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, oggi Mercoledì 21 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 4°C.

Domani 22 Gennaio avremo nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.