Matera: pronti a cimentarsi con la scrittura di una fiaba? Questa l’iniziativa

Mercoledì 28 Maggio, alle ore 17:30, nella Libreria dell’Arco di Matera in Via Beccherie 55, si terrà la seconda edizione di Lettura ad alta voce, iniziativa organizzata dall’Unitre-Matera in collaborazione con la suddetta Libreria.

In questo Anno Accademico, i partecipanti al corso di Lettura ad alta voce condivisa, per cimentarsi con la scrittura di una fiaba, hanno preso spunto dalla lettura di oltre 20 fiabe raccolte da Italo Calvino, e pubblicate per la prima volta nel 1956, nel suo libro Fiabe italiane – raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni e trascritte in lingua dai vari dialetti, Edizioni Oscar Mondadori, 2024.

Oltre a leggere le fiabe dal testo di Calvino, durante il corso tenuto dalla docente Filomena Cancellaro, si è riflettuto sulla struttura della favola approfondendo quelle che Propp, nel suo saggio Morfologia della fiaba, definisce come le 31 funzioni o sequenze contenute nella fiaba.

Infine, per confrontarsi con favole recenti, se ne sono lette alcune dal libro di Mario Manfredi Il sogno di Azzarelina-favole e racconti, Edizioni Giannatelli, 2024.

Manfredi è stato docente universitario, sindaco di Matera e autore di importanti scritti filosofici, ma in questa sua ultima opera scrive una raccolta di favole e racconti vivendo a pieno il suo ruolo di nonno, ispirato dalla cara nipotina.

Nella fase laboratoriale del corso, poi, ognuno è andato alla ricerca della propria favola cimentandosi con la scrittura e condividendo sempre nel gruppo i propri elaborati.

Il risultato del lavoro svolto sarà presentato al pubblico, nella sede della ormai storica libreria dell’Arco, dagli stessi autori delle fiabe.

Nel brano “Alla ricerca della favola”, Manfredi scrive:

“La favola, fatta di sogno e fantasia, è dentro di te, purché tu ti prenda cura del bambino che continuerai ad essere anche da grande.

Solo chi nutre la favola, che è smisurata, può misurarsi con la realtà che lo circonda”.

